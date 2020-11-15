Италия

Наставник миланского Интера во время международной паузы дал развернутое интервью локальному изданию.

Главный тренер миланского Интера Антонио Конте заполнил возникшую паузу на поединки национальных сборных с помощью интервью для итальянского издания La Gazzetta dello Sport, в котором поделился трудностями в работе во главе "нерадзурри".

"Я — молот, признаю, — начал свой ответ итальянский специалист с достаточно громкого заявления, — Цель достигается только тогда, когда перед противниками не просто одиннадцать игроков, а когда они сталкиваются с отдельной культурой, самобытностью, системой ценностей, страстью и коллективной целью. Титулы и кубки, в таком случае — следствие труда, благодаря которому и создается эта культура".

Журналист позволил себе сравнить Конте с другими известными наставниками Интера: Жозе Моуриньо и Эленио Эррерой, однако нынешний наставник миланского клуба сразу его перебил: "Сравнения лестные. И я чувствую ответственность за достижение их же результатов. Но давайте не будем путать разные исторические фазы клуба. Интер времен Эрреры и Моуриньо представлял собой консолидированную реальность. Команды с футболистами, которые уже многого добились в своей карьере".

"Это были личности, привыкшие к давлению, которые брали на себя ответственность и никогда не ошибались в решающие моменты. "Мой" Интер также имеет важные ценности, но я просто не хочу путать разные измерения. Мы начали свой путь с более ранних этапов".

Конте просит болельщиков клуба не заниматься "шапкозакидательством" на фоне промежуточного успеха в прошлом сезоне: "Болельщики имеют право мечтать, но мы должны осознавать, что прошлый сезон был аномальным, и мы сделали что-то невероятное благодаря чужим ошибкам. Мы отстали от Ювентуса всего на одно очко, но только потому, что после победы в решающих матчах они полностью провалились".

"Я горжусь тем, что опередил Наполи, который должен был претендовать на титул. Я помню игру, которую мы проиграли Ювентусу до паузы в чемпионате. Они показали, что у них все еще была жажда успеха. Мы работаем над тем, чтобы быть с ними на одном уровне".

Наставника миланского Интера по праву считают одним из лучших наставников Серии А, но сам итальянский специалист к этим регалиям относится достаточно прагматично: "Титулы, которые я зарабатываю, определяются тем, что я делал в своей карьере. В футболе никто ничего не дает, и даже Ливерпуль Юргена Клоппа ничего не выиграл за первые четыре года. В каждом сезоне требовалось время и ключевые трансферы для того, чтобы собрать команду из лучших в мире".

О конкуренции внутри Серии А Антонио не сильно высокого мнения: "В последние годы в Италии была одна абсолютно доминирующая команда. И когда это происходит, она роют яму между собой и остальными, создавая разрыв. Те, сдается при попытке за ними угнаться, вместо того, чтобы бороться за его сокращения дистанции, просто приспосабливаются быть первыми среди вечных вторых".

"Вы видите результат поля, но игры выигрываются в течение недели, и для этого все должно работать, вам нужно проработать каждую деталь, — начал делиться тонкостями работы с коллективом Конте, — Когда я пришел в Интер, я ничего не знал: ни инфраструктуры, ни атмосферы, ни членов клуба, ни отдела здравоохранения.

Потребовалось время, чтобы это все осмыслить. Теперь я знаю всех и все про каждого, и это большое преимущество. За год работы многое изменилось: поля, удобства, привычки. Клуб и те, кто работает в Интере, меня поддерживают, терпят, поэтому мы совершенствуемся вместе", — сделал вывод наставник.

Миланский Интер вернется к официальным поединкам с домашней игры в рамках итальянской Серии А против Торино, которая запланирована на воскресенье, 22 ноября.