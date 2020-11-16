Италия

Итальянский защитник намерен и дальше бороться за место в стартовом составе команды Пьоли.

Как сообщает ресурс Football Italia, со ссылкой на Tuttosport, итальянский фланговый защитник Милана Давиде Калабрия благодарен наставнику команды Стефано Пьоли за предоставленное игровое время в новом сезоне, и уверенно смотрит в сторону возможного продления контакта с клубом.

Действующее соглашение "россонери" с игроком заканчивается в июне 2022 года, однако, по информации источника, футболист не будет настаивать на повышении заработной платы, что серьезно упростит процесс переговоров. Согласно данным Tuttosport, Калабрия получает 2 млн евро за сезон.

23-летний итальянец сыграл за Милан все семь матчей итальянской Серии А в новом сезоне (611 минут), к которым также добавил 4 еврокубковых противостояния в красно-черной футболке (368 минут).

Следующая игра с возможным участием Давиде — гостевой поединок сборной Италии против Боснии и Герцеговины, запланированный на среду, 18 ноября.