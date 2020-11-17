Италия

Нидерландский центральный полузащитник Райан Гравенберх готовится сменить место прописки.

Как сообщает Tuttosport, центральный полузащитник амстердамского Аякса Райан Гравенберх попал в прицел скаутов туринского Ювентуса и английского Манчестер Юнайтед.

18-летний нидерландский футболист, которого уже успели прозвать "вторым Полем Погба" из-за схожей антропометрии, только в прошлом году сумел пробиться в основной состав Аякса, за который прошел все уровни академии и молодежных составов.

На счету юного футболиста уже 23 матча за основную команду, девять из которых — в новом сезоне. Гравенберх, контракт которого действителен до конца июня 2023 года, оформил 4 мяча и 3 голевые передачи за время выступления во "взрослой" команде. Трансферная стоимость футболиста — 11 млн евро, согласно данным портала Tarnsfermarkt.

Согласно источнику, в амстердамском клубе рассчитывают на аналогичную легкость в переговорах с "зебрами", как это было во время трансфера Маттейса де Лигта.