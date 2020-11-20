Итальянский клуб поборется за игрока.
ВЛАДИСЛАВ СУПРЯГА, ФОТО ФК ДИНАМО
20 ноября 2020, 12:47
Руководство итальянского Милана рассматривает возможность подписания форварда киевского Динамо и сборной Украины Владислава Супряги.
По информации Calciomercato, за футболиста боссы клуба готовы выложить семь миллионов евро.
Киевское Динамо, в свою очередь, не готово отпускать футболиста за такую сумму и хочет выручить в два раза больше.
В текущем сезоне на счету Супряги 13 матчей за "бело-синих" во всех турнирах, в которых он отметися тремя забитыми мячами.