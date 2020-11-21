Италия

Английский защитник Ромы рассказал о том, как уходил из Манчестер Юнайтед.

Футболист Ромы Крис Смоллинг был шокирован тем, как происходил его переход в Рому из Манчестер Юнайтед в минувшее трансферное окно.

"Трансферное окно в Англии закрывалось, и я оказался в ужасной ситуации. Мне нужно было быстро принимать решение. Позже я списался с Сульшером и он сказал мне, что не знает, когда будет моя следующая игра. В идеале я должен был узнать об этом раньше, еще летом, и что-то планировать, но все дошло до того, что у меня был всего один день на принятие решения", — рассказал Смоллинг в интервью The Telegraph.

Напомним, что Крис Смоллинг вернулся в Рому из Манчестер Юнайтед этой осенью, поскольку проигрывал конкуренцию Гарри Магуайеру.

После возвращения Смоллинг провел в составе римлян 4 игры: по две в Серии А и Лиге Европе.

Ранее сообщалось, что Рома и Интер присматриваются к защитнику Торино.