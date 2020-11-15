Италия

Армандо Иццо в январе может сменить клуб.

Центральный защитник Торино Армандо Иццо заинтересовал Интер и Рому — сообщает Football Italia.

Недавний стабильный игрок основного состава Торино и кандидат в национальную сборную Италии потерял свое место в команде с приходом на пост тренера Марко Джампаоло.

Новый наставник предпочитает действовать в четыре защитника, а Иццо наиболее хорош в схеме с тремя центральными. К тому же Армандо преследуют травмы, и в нынешнем сезоне он сыграл за "граната" лишь в первом туре против Фиорентины.

Торино готово продать Иццо, но хочет за него 20-25 миллионов евро. На данный момент эта сумма не отпугнула только Рому и Интера, при этом "нерадзурри" готовы предложить в качестве части сделки Матиаса Весино.

28-летний Иццо провел 3 матча за национальную сборную Италии (0 голов) и выступал в составе Триестины (16 матчей во всех турнирах, 1 гол), Авеллино (64, 2), Дженоа (101, 2) и Торино (76, 7).