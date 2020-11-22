Италия

Представители "Старой Синьоры" подвели итог успешному противостоянию против Кальяри.

В позднем субботнем поединке восьмого тура итальянской Серии А туринский Ювентус принимал на своем поле сардинский Кальяри, и сумел одержать победу благодаря двум точным ударам в первом тайме от португальского нападающего Криштиану Роналду (2:0). Главный тренер "Старой Синьоры" Андреа Пирло и футболисты Хуан Кудрадо и Маттейс де Лигт пообщались с журналистами после данного успеха, а их слова приводит официальный сайт клуба.

Первым взял слово итальянский наставник: "Сегодня было важно добиться доминирования в игре, такой матч был необходим для роста и уверенности команды в своих силах. У нас много качественных исполнителей, но важно быстро играть в пас для того, чтобы иметь территориальное превосходство. Сегодня нам это удалось".

"Когда мы возвращаемся после перерыва — всегда получаются сложные игры, но мы хорошо выступили с первой минуты, потому что вышли на поле с правильным настроем. Мы должны были и хотели выиграть игру", — резюмировал Пирло.

Высказался главный тренер Ювентуса и по отдельным своим подопечным: "Артур? Это тот игрок, которого мы ждали. Он пришел из другой лиги, нужна небольшая акклиматизация, теперь он набрал хорошую форму и становится важным игроком. Он дает нам уверенную игру в пас и всегда находит правильное решение. Дибала хорошо поработал в эти дни, поэтому удачно вступил в игру. Роналду проявил себя готовность как на тренировках, так и в игре, только когда вы такой же великий чемпион, как он, вы можете добиться подобных результатов. Он для является примером для всех и показывает это во всех матчах".

Колумбийский полузащитник Ювентуса Хуан Куадрадо начал игру с капитанской повязкой, что подняло его настроение, независимо от успешного результата команды: "Я счастлив. Мы провели хороший матч, показали решительность и желание победить. Мы сильно поджал соперников, поэтому легко отбирали мяч. Сегодня мы могли забить еще несколько голов, но главное — результат.

Мы — строящаяся команда, много новых игроков, но мы адаптируемся к манере игры тренера. Мы должны стараться в каждой игре так, как будто это финал, потому что главное — результат. Я горжусь тем, что надел капитанскую повязку после стольких лет пребывания здесь. Я всегда стараюсь выкладываться, но здесь много капитанов, даже если они не носят повязки".

Нидерландский центральный защитник Маттейс де Лигт вернулся на поле спустя длительный период восстановления: "Я очень рад вернуться, особенно тому, что сделал это в отличном для всей команды матче. Рад, что не пропустили гол. С физической формой у меня все в порядке — я много работал за последние два месяца. Мистер Пирло — очень современный тренер, который хочет, чтобы команда всегда располагалась высоко и давила на соперников. Мне это очень нравится".

Туринский Ювентус в ближайшем будущем ожидает домашний поединок против венгерского Ференцвароша в рамках Лиги чемпионов УЕФА, который состоится во вторник, 24 ноября.