Игрок провел встречу с тренером национальной команды.
Златан Ибрагимович, Getty Images
27 ноября 2020, 07:20
Нападающий итальянского Милана Златан Ибрагимович не против возобновить карьеру в сборной Швеции.
Футболист встретился с главным тренером национальной команды страны Янне Андерссоном в Милане, чтобы поговорить о возможном возвращении.
"Когда я узнал, что Златан готов вернуться в сборную, мне было важно с ним встретиться и обсудить данный момент. Очень рад, что смогли организовать встречу так быстро".
"Встреча прошла очень хорошо и плодотворно, и мы согласны продолжить диалог в будущем. Пока других новостей у меня нет", — цитирует Андерссона издание Aftonbladet.
Отметим, что свою карьеру в сборной Швеции Златан завершил еще в 2016 году. Однако несмотря на возраст (39 лет), швед продолжает играть на высоком уровне. В текущем сезоне на его счету 11 голов в 10 матчах за Милан во всех турнирах.
Отдельно отметим, что Златан является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции. В 116 матчах он оформил на свой счет 62 гола.
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