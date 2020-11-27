Италия

Игрок провел встречу с тренером национальной команды.

Нападающий итальянского Милана Златан Ибрагимович не против возобновить карьеру в сборной Швеции.

Футболист встретился с главным тренером национальной команды страны Янне Андерссоном в Милане, чтобы поговорить о возможном возвращении.

"Когда я узнал, что Златан готов вернуться в сборную, мне было важно с ним встретиться и обсудить данный момент. Очень рад, что смогли организовать встречу так быстро".

"Встреча прошла очень хорошо и плодотворно, и мы согласны продолжить диалог в будущем. Пока других новостей у меня нет", — цитирует Андерссона издание Aftonbladet.

Отметим, что свою карьеру в сборной Швеции Златан завершил еще в 2016 году. Однако несмотря на возраст (39 лет), швед продолжает играть на высоком уровне. В текущем сезоне на его счету 11 голов в 10 матчах за Милан во всех турнирах.

Отдельно отметим, что Златан является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции. В 116 матчах он оформил на свой счет 62 гола.

Хочешь быть в курсе всех событий?

запустил приложение на Android!

​

Переходи по ссылке

и будь в тренде!