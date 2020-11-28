Италия

Нынешнее соглашения армянского хавбека с "волками" истекает летом 2021 года.

Рома приняла решение активировать пункт о продлении сотрудничества с полузащитником Генрихом Мхитаряном еще на один сезон. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, руководство "волков" воспользуется данной опцией даже в том случае, если спустя некоторое время удастся договориться с 31-летним футболистом о новой сделке до лета 2023 года.

Обсуждение нового контракта между представителями Ромы и футбольным агентом Миной Райолой, который представляет интересы Мхитаряна, запланировано на декабрь.

Напомним, что нынешний контракт армянского полузащитника с римским клубом истекает в конце текущего сезона. Зимой у экс-игрока Шахтера будет возможность согласовать предварительный переход в другую команду.

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