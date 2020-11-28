Италия

Подопечные Антонио Конте отправили в ворота соперника три безответных мяча.

Интер в рамках поединка девятого тура чемпионата Италии отправился в гости к Сассуоло, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками за неудачные результаты. С первых минут подопечные Антонио Конте ринулись в атаку, пытаясь забить быстрый гол. Интер сразу же вступал в прессинг при потере мяча и все-таки задавил соперника.

В одном из эпизодов Мартинес поборолся за мяч в чужой штрафной и покатил в центр на Санчеса — Алексис пробил по пустым воротам точно. 0:1. Гости продолжили атаковать и нагнетали обстановку около чужой штрафной площади. Сассуоло мало что удавалось в атаке — хозяева испытывали трудности с выходом на чужую половину поля.

Удвоить преимущество в счете Интер смог немного курьезно — Видаль плотно прострелил с правого фланга — мяч угодил в Кирикеша и залетел в ворота. 0:2. Сассуоло смог ответить в середине тайма, когда Джуричич пробил из-за пределов штрафной, но мяч лишь облизнул штангу ворот Хандановича, который не лучшим образом выбрал позицию.

Во второй половине тайма игра немного выровнялась, но количество моментов было небольшим. Команды немного осторожничали и много времени боролись за мяч в центре поля. В одном из моментов Тольян пробил с угла штрафной, но мяч полетел прямо в Хандановича. Отдыхать команды ушли при уверенном преимуществе Интера в счете.

Во второй половине игры Сассуоло активно шел вперед, желая отквитать хотя бы один мяч. Взломать компактную оборону соперника не удавалось. Интер же смог забить свой гол — Гальярдини получил мяч на линии чужой штрафной от Дармиана и пробил точно в угол. 0:3. С такого счета хозяевам отыграться было крайне сложно.

Тем не менее, Сассуоло не собирался останавливаться и боролся до последней минуты, но темп игры был не самым высоким. Тренерский штаб гостей проводил замены в конце матча, что еще более уменьшало скорости. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу Интера.

Сассуоло — Интер 0:3

Голы: Санчес, 5, Кирикеш, 15 (в свои ворота), Гальярдини, 61

Сассуоло: Консильи — Тольян (Мюлдюр, 59), Кирикеш (Марлон, 43), Феррари, Рожерио — Распадори (Траоре, 76), Лопес (Скьяппакассе, 76), Локателли — Бога, Джуричич (Обьянг, 59), Берарди.

Интер: Ханданович — Бастони, Шкриньяр, де Врей — Дармиан (Хакими, 90+1), Гальярдини, Видаль, Барелла (Сенси, 86), Перишич (Эриксен, 85) — Санчес (Янг, 79), Мартинес (Лукаку, 79).

Предупреждения: Локателли, Рожерио, Лопес — Перишич