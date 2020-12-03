Легендарные игроки начинают тренерский путь.
Аллессандро Дель Пьеро, getty images
03 декабря 2020, 14:23
Даниэле Де Росси, Аллессандро Дель Пьеро и Кристиан Виери приступили к изучению тренерского дела, поступив на курсы в Коверчиано. Об этом сообщил известный итальянский журналист Алессандро Альчато. Других подробностей пока нет.
Коверчиано — один из лучших футбольных центров мира. Многие специалисты неоднократно заявляли, что именно этот центр — самое подходящее место для развития футбольных навыков.
Здесь учились и получили тренерскую лицензию известные ныне итальянские специалисты, включая Фабио Капелло и Марчелло Липпи.
Де Росси завершил карьеру в январе этого года, когда покинул Бока Хуниорс. Дель Пьеро повесил бутсы на гвоздь в октябре 2015-го, доигрывал в Индии. Что касается Виери, то это самый возрастной из этой троицы — Кристиан находится вне футбольного поля с далекого 2009-го года.