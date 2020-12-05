Италия

Команда Антонио Конте продолжила свою серию без поражений в Серии А до шести матчей подряд.

В очередном матче десятого тура итальянской Серии А Интер сошелся в домашнем противостоянии с Болоньей.

Гостям не удалось сотворить сенсацию, а "нерадзурри" отправили в свою копилку очередные три очка.

Главным героем встречи стал крайний защитник Ашраф Хакими, который оформил в этом матче дубль. Еще один гол Интера записал на свой счет Ромелу Лукаку.

А вот Болонье удалось отличиться взятием ворот Интера лишь единожды, а его автором стал Эмануэль Виньято.

Интер - Болонья 3:1

Голы: Лукаку, 16, Хакими, 45, 70 — Виньято, 67

Интер: Ханданович, де Врей, Шкриньяр, Бастони (Д'Амброзио, 83), Хакими (Дармиан, 71), Брозович, Гальярдини, Видаль (Барелла, 71), Перишич, Санчес (Эриксен, 90+1), Лукаку (Мартинес, 71).

Болонья: Скорупски, де Сильвестри, Томиясу, Ларангейра, Хики (Хайлоти, 63), Сванберг (Виньято, 63), Медель (Домингес, 63), Сориано, Схаутен, Паласио (Вергани, 79), Барроу (Рабби, 79).

Предупреждения: Хакими — Хики, Ларангейра.