Италия

Бывший тренер Шахтера рассказал о своей жизни в Италии, рассказал, какую еду попробовать на базе Ромы и поведал, что не так с текущим сезоном.

Паулу Фонсека рекомендует ризотто. "Его здесь готовят просто изумительно", — делает он комплиментт Луке Юровичу, главному повару на базе Ромы. Тригория бы заслуженно получила три мишленовских звезды, если бы была доступной для общего посещения. "Это проблема, — улыбается Фонсека. – Лука готовит так хорошо!"

Еда – это не единственная причина, почему португальцу нравится в Роме. Когда Фонсека ушел из Шахтера и сменил Клаудио Раньери во главе Ромы, он арендовал жилье в центре Рима, а не, например, в пригороде Остии, где рос Даниэле Де Росси. "Я сейчас говорю это не потому, что у нас интервью, а я тренер Ромы. Мне приходилось бывать в Риме раньше, и я всегда любил этот город", — улыбается Фонсека.

До введения карантинных ограничений Фонсека любил прогуляться по Сан-Пьетрини, наслаждаясь величественным и изумительным городом.

Паулу родился в Мозамбике, а переехал из Украины. Как вы понимаете, обжиться в Италии не было сложно. В конце концов, Португалия – страна бесстрашных исследователей, таких как Васку да Гама и Фернан Магеллан. "История говорит нам о том, что португальцы есть по всему миру", — говорит Фонсека. Особенно это касается тренерства.

Он приписывает это нескольким соотечественникам. Первый – Витор Фраде, бывший университетский профессор. Его идеи, известные как тактическая периодизация, стали Розеттским каменем для португальских тренеров. "В прошлом мы были очень традиционны", — говорит Паулу. Сам Фонсека был высоким центральным защитником, балансирующим между первым и вторым дивизионом. Долгое время он думал, что в футболе важна только одна вещь. "Все, что я знал – это то, что мы должны бежать", — смеется он. А затем появился Фраде со своими прорывными идеями.

"Витор многое изменил, — признает Фонсека. – Он поменял наш менталитет". Есть еще один тренер, которого Паулу вспоминает в одном ряду с Фраде. Его имя куда известнее. "Вместе с Жозе Моуриньо появился и новый менталитет, — объясняет Фонсека. – Жозе был очень важен, ведь он покинул страну (после победы в Лиге чемпионов с Порту в 2004 – прим.) и добился огромного успеха. Он изменил то, как люди смотрели на португальских тренеров".

Дверь, которая раньше была закрытой, внезапно открылась. Самопровозглашенный Особенный открыл миру Португалию как страну умных и гибких тренеров. Ставка на них стала модной. Андре Виллаш-Боаш получил работу в Челси. Другие зарабатывали себе имя по всему миру – Марку Силва и Педру Мартинш добивались успеха в Греции с Олимпиакосом. Леонарду Жардим выиграл чемпионат Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов с Монако. Фонсека был успешен с Шахтером. А Жорже Жезуш выиграл чемпионат Бразилии, Копа Либертадорес и ряд других трофеев с Фламенго.

Фонсека играл под руководством Жезуша в Эштрелле Амадоре. Это был трансформационный опыт в его карьере. Паулу приближался к 30-летию, но никогда не выказывал желания попробовать себя в качестве тренера. Почему? "Потому что мы практически ничего не учили как футболисты. Игры тогда были очень традиционными, очень физическими, — вспоминает Фонсека. – Мы много играли с персональной опекой. Жезуш был первым моим тренером-тактиком. Он помог нам видеть вещи иначе, я начал использовать тактику в своей игре. Теперь появилось три ориентира: пространство, мяч и соперник. Я узнал от него много вещей об организации обороны. Все детали об этой фазе игры. Начал многое понимать".

Фонсека сошелся со своим ассистентом Нуну Кампушем на почве общей любви к стилю игры Жезуша. Но его видение о том, как должна играть команда, не ограничивалось тем, что он почерпнул в Амадоре. "Больше всего мне нравилось, как играет Барселона Пепа Гвардиолы", — рассказывает Паулу. Но не только воспоминания о той команде стали причиной перехода ее экс-игрока Педро в Рому этой осенью.

В свое свободное время Фонсека смотрит Netflix. "Я только закончил "Создавая убийцу, — признается Паулу. – И еще мне нравится документалка про Бобби Робсона". Он по-прежнему пытается смотреть игры Манчестер Сити. С этой командой у него связаны хорошие воспоминания. В 2017 Фонсека прославился на весь мир, когда пришел на пресс-конференцию в костюме Зорро – он пообещал это сделать, если Шахтер выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. И "горняки" это сделали, прервав 29-матчевую серию Манчестер Сити без поражений. После этого Шахтер вылетел как раз от Ромы.

Гвардиола по-прежнему захватывает воображение Фонсеки. "Мне нравятся те изменения, которые он делает". Эволюция от одного чемпионата к другому. Сначала Испания, затем Германия и Англия. Особенно то, как каталонец добивается успеха в новой обстановке, оставаясь верным своим принципам. Фонсеке нужно сделать это же в Италии.

"Каждый матч – это отдельная история, — говорит он. – С технико-тактической точки зрения Серия А исключительный чемпионат. Здесь есть команды, которые начинают матч с одной системой игры, а заканчивают с другой. Они много раз меняются за один матч и в течение сезона тоже, так что когда вы встретитесь с ними снова, это будет совершенно иная игра. Есть команды, которые играют по-разному против конкретных соперников. Меняется не только система, но и стратегия".

Фонсека уверен, что именно этим объясняется успех итальянских тренеров за рубежом. Они триумфовали во всех топ-5 чемпионатах. Английскую Премьер-лигу выигрывало больше итальянцев (4), чем шотландцев (2). Португальцы, французы, испанцы или немцы имеют только по одному тренеру-чемпиону АПЛ. Важным элементом успеха итальянцев является то, что их мало чем удивишь. "Тактически они очень сильны, прекрасно подготовлены, — говорит Фонсека. – Поэтому футбол в Италии очень сложный. Очень тактический. Когда итальянцы переезжают в другую страну, им не так сложно".

Фонсеку многие считают единственным по-настоящему иностранным тренером в Серии А. Синиша Михайлович и Иван Юрич пробыли в Италии так долго (сначала в качестве игроков, а затем уже и как тренеры), что их уже считают такими же местными, как и Джан Пьеро Гасперини или Роберто Де Дзерби.

"Мне пришлось адаптировать свои идеи. В прошлом я был одержим владением", — говорит Фонсека. Это можно объяснить влиянием Гвардиолы. Доминирующей идеей было что-то вроде этой: если у нас есть мяч, мы можем доминировать и контролировать игру.

"Я люблю команды, которые смело играют с мячом", — говорит Паулу. Но Серия А заставила его пересмотреть свои взгляды. "Теперь я поменялся. Держать мяч так, как я люблю, в Италии невозможно", — говорит он. Это находит подтверждение в цифрах. По владению мячом Рома сейчас лишь 11-я команда Серии А. "Я пришел к понимаю важности переходной фазы. Понял, насколько важно отбирать мяч и быстро атаковать, ведь все команды очень хорошо действуют в защите. Найти пространство очень сложно. Если не будешь атаковать быстро, соперник успеет закрыться в обороне".

Рома в целом очень хорошо использует эти переходы в нынешнем сезоне. Согласно рейтингу StatsBomb, "волки" занимают третье место по среднему количеству ударов после контратак за матч. Только Интер имеет показатель ожидаемых голов выше. Июльский переход на игру в три защитника, появление Педро и игра Генриха Мхитаряна на уровне, который некогда позволил ему получить приз лучшему игроку Бундеслиги, придали "волкам" баланс.

После завершения карьеры Франческо Тотти, а также уходов Даниэле Де Росси, Кевина Строотмана, Алессандро Флоренци и Раджи Наингголана в Роме появились новые лидеры вокруг Эдина Джеко и Лоренцо Пеллегрини. Педро, Мхитарян и Крис Смоллинг передают свой опыт полной талантов команде.

"Характер игроков очень важен для меня, — говорит Фонсека. – Педро не играл в каждом матче за Челси, но когда он выходил на поле, он много отрабатывал в обороне. И он оправдывает все ожидания. То же самое касается и Мхи. Это очень интеллигентные парни, которые сильны тактически. Мне нравится видеть их мотивацию. Мхитарян каждый день работает так, будто ему 18 лет. Нелегко найти таких игроков. Они – настоящие образцы для подражания для команды, как и Эдин Джеко".

Даже на фоне вызванных пандемией потрясений Рома смогла прибавить. Фонсека привык приспосабливаться к непростым обстоятельствам. "Я три года тренировал Шахтер, но никогда не был в Донецке, — говорит Фонсека о своем бывшем клубе, который покинул родной город из-за конфликта на Донбассе в 2014. – Я жил в Киеве. Мы играли во Львове, в Харькове. За один год мы совершили 125 перелетов. Это был изумительный опыт. Как я уже говорил, португальцы легко адаптируются к разным условиям".

Даже до коронавируса Фонсека столкнулся со множеством трудностей в Роме. Он принял команду, которая не попала в Лигу чемпионов спустя год после того, как вышла в полуфинал турнира. Зарплатную ведомость нужно было разгрузить. Прошлой осенью в команде было просто невероятное количестве травмированных, с чем было очень сложно справиться. Но даже это не помешало Роме добыть эпическую победу 4:0 в Удине, когда команда играла вдесятером, а в полузащите действовал центральный защитник Джанлука Манчини.

В тот вечер Николо Дзаньоло играл просто волшебно, но в январе он порвал связки колена в игре против Ювентуса. Сделка по продаже клуба сорвалась, но затем все-таки состоялась. Спортивного директора Джанлуку Петраки уволили. Замену нашли лишь через месяц, когда в клуб из Бенфики пришел Тиагу Пинту.

Практически каждое трансферное окно над командой нависала реальная угроза, что Эдин Джеко уйдет – в Челси, Интер или Ювентус. Но Фонсеке удалось удержать все под контролем. Потрясающе, как для человека, работающего в таких стрессовых условиях, его волосы остаются черными, без малейших проблесков седины.

В условиях крайне загруженного календаря удивительно постоянство, которое Рома демонстрирует в последних матчах. Римляне выиграли пять из последних шести матчей во всех турнирах. "Никто об этом не думает, но у футболистов нет времени на отдых. Летом, если они играют за сборные, у них было только 10 дней выходных. Этого мало. Я видел, как Кевин Де Брюйне говорил об этой проблеме, и он прав. Невозможно держать игроков в форме и на одном уровне на протяжении всего сезона, если у них не было передышки. Физически невозможно".

Паулу уверен, что слишком короткий перерыв – одно из объяснений столь высоких показателей средней результативности в этом сезоне – в Серии А забивают в среднем 3,24 мяча за игру, а в Бундеслиге и вовсе 3,28. Футболисты, особенно в клубах, которые сражаются на три фронта, устали физически и морально. Фонсека приехал на интервью после просмотра видеоанализа соперника, подготовленного его помощником Тиагу Леалом. "Видео все важнее и важнее после начала пандемии. Если не получается работать на поле, нужно работать с видео. Но это не одно и то же. Поэтому мы и наблюдаем так много голов", — говорит Паулу.

Если не учитывать выездное поражение от Наполи (0:4) на прошлых выходных, которое случилось после игры Ромы в Румынии в Лиге Европы и на фоне эмоций из-за смерти Диего Марадоны – "волки" действуют весьма солидно в обороне, допуская наименьшее количество ударов за игру по своим воротам в этом сезоне.

Фонсеке нравится, когда Криса Смоллинга называют Смольдини. "Знаете, я приложил много усилий, чтобы сохранить его, — говорит португалец. – Крис идеально подходит для итальянского футбола. Нелегко найти центрбека, который будет столь быстр и агрессивен, как он". Рома выстроила защиту вокруг этих характеристик. Фонсека подчеркивает лидерские задатки Джанлуки Манчини, быструю адаптацию Мараша Кумбуллы от персональной защиты Вероны к зонной обороне римлян и смелость Рожера Ибаньеса в работе с мячом. Несмотря на все различия, всех объединяет скорость и боевитость, необходимые, чтобы играть в стиле Фонсеки.

У Ромы есть все задатки, чтобы вернуть место в топ-4 в этом году. Конечно, сделать это будет очень нелегко, ведь возрождающийся Милан и вовсе лидирует в турнирной таблице, а Сассуоло хочет ворваться в элиту итальянского футбола подобно Аталанте.

Но "волки" могут смаковать этот сезон под руководством Фонсеки, а успешная квалификация в Лигу чемпионов будет даже вкуснее, чем приготовленное в Тригории ризотто.

Джеймс Орнкасл, The Athletic