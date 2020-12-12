Паулу Фонсека рекомендует ризотто. "Его здесь готовят просто изумительно", — делает он комплиментт Луке Юровичу, главному повару на базе Ромы. Тригория бы заслуженно получила три мишленовских звезды, если бы была доступной для общего посещения. "Это проблема, — улыбается Фонсека. – Лука готовит так хорошо!"

Еда – это не единственная причина, почему португальцу нравится в Роме. Когда Фонсека ушел из Шахтера и сменил Клаудио Раньери во главе Ромы, он арендовал жилье в центре Рима, а не, например, в пригороде Остии, где рос Даниэле Де Росси. "Я сейчас говорю это не потому, что у нас интервью, а я тренер Ромы. Мне приходилось бывать в Риме раньше, и я всегда любил этот город", — улыбается Фонсека.

До введения карантинных ограничений Фонсека любил прогуляться по Сан-Пьетрини, наслаждаясь величественным и изумительным городом.

Паулу родился в Мозамбике, а переехал из Украины. Как вы понимаете, обжиться в Италии не было сложно. В конце концов, Португалия – страна бесстрашных исследователей, таких как Васку да Гама и Фернан Магеллан. "История говорит нам о том, что португальцы есть по всему миру", — говорит Фонсека. Особенно это касается тренерства.

Он приписывает это нескольким соотечественникам. Первый – Витор Фраде, бывший университетский профессор. Его идеи, известные как тактическая периодизация, стали Розеттским каменем для португальских тренеров. "В прошлом мы были очень традиционны", — говорит Паулу. Сам Фонсека был высоким центральным защитником, балансирующим между первым и вторым дивизионом. Долгое время он думал, что в футболе важна только одна вещь. "Все, что я знал – это то, что мы должны бежать", — смеется он. А затем появился Фраде со своими прорывными идеями.

"Витор многое изменил, — признает Фонсека. – Он поменял наш менталитет". Есть еще один тренер, которого Паулу вспоминает в одном ряду с Фраде. Его имя куда известнее. "Вместе с Жозе Моуриньо появился и новый менталитет, — объясняет Фонсека. – Жозе был очень важен, ведь он покинул страну (после победы в Лиге чемпионов с Порту в 2004 – прим.) и добился огромного успеха. Он изменил то, как люди смотрели на португальских тренеров".

Паулу Фонсека, Getty Images

Дверь, которая раньше была закрытой, внезапно открылась. Самопровозглашенный Особенный открыл миру Португалию как страну умных и гибких тренеров. Ставка на них стала модной. Андре Виллаш-Боаш получил работу в Челси. Другие зарабатывали себе имя по всему миру – Марку Силва и Педру Мартинш добивались успеха в Греции с Олимпиакосом. Леонарду Жардим выиграл чемпионат Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов с Монако. Фонсека был успешен с Шахтером. А Жорже Жезуш выиграл чемпионат Бразилии, Копа Либертадорес и ряд других трофеев с Фламенго.

Фонсека играл под руководством Жезуша в Эштрелле Амадоре. Это был трансформационный опыт в его карьере. Паулу приближался к 30-летию, но никогда не выказывал желания попробовать себя в качестве тренера. Почему? "Потому что мы практически ничего не учили как футболисты. Игры тогда были очень традиционными, очень физическими, — вспоминает Фонсека. – Мы много играли с персональной опекой. Жезуш был первым моим тренером-тактиком. Он помог нам видеть вещи иначе, я начал использовать тактику в своей игре. Теперь появилось три ориентира: пространство, мяч и соперник. Я узнал от него много вещей об организации обороны. Все детали об этой фазе игры. Начал многое понимать".

Фонсека сошелся со своим ассистентом Нуну Кампушем на почве общей любви к стилю игры Жезуша. Но его видение о том, как должна играть команда, не ограничивалось тем, что он почерпнул в Амадоре. "Больше всего мне нравилось, как играет Барселона Пепа Гвардиолы", — рассказывает Паулу. Но не только воспоминания о той команде стали причиной перехода ее экс-игрока Педро в Рому этой осенью.

В свое свободное время Фонсека смотрит Netflix. "Я только закончил "Создавая убийцу, — признается Паулу. – И еще мне нравится документалка про Бобби Робсона". Он по-прежнему пытается смотреть игры Манчестер Сити. С этой командой у него связаны хорошие воспоминания. В 2017 Фонсека прославился на весь мир, когда пришел на пресс-конференцию в костюме Зорро – он пообещал это сделать, если Шахтер выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. И "горняки" это сделали, прервав 29-матчевую серию Манчестер Сити без поражений. После этого Шахтер вылетел как раз от Ромы.

Гвардиола по-прежнему захватывает воображение Фонсеки. "Мне нравятся те изменения, которые он делает". Эволюция от одного чемпионата к другому. Сначала Испания, затем Германия и Англия. Особенно то, как каталонец добивается успеха в новой обстановке, оставаясь верным своим принципам. Фонсеке нужно сделать это же в Италии.

"Каждый матч – это отдельная история, — говорит он. – С технико-тактической точки зрения Серия А исключительный чемпионат. Здесь есть команды, которые начинают матч с одной системой игры, а заканчивают с другой. Они много раз меняются за один матч и в течение сезона тоже, так что когда вы встретитесь с ними снова, это будет совершенно иная игра. Есть команды, которые играют по-разному против конкретных соперников. Меняется не только система, но и стратегия".

Паулу Фонсека, Getty Images

Фонсека уверен, что именно этим объясняется успех итальянских тренеров за рубежом. Они триумфовали во всех топ-5 чемпионатах. Английскую Премьер-лигу выигрывало больше итальянцев (4), чем шотландцев (2). Португальцы, французы, испанцы или немцы имеют только по одному тренеру-чемпиону АПЛ. Важным элементом успеха итальянцев является то, что их мало чем удивишь. "Тактически они очень сильны, прекрасно подготовлены, — говорит Фонсека. – Поэтому футбол в Италии очень сложный. Очень тактический. Когда итальянцы переезжают в другую страну, им не так сложно".

Фонсеку многие считают единственным по-настоящему иностранным тренером в Серии А. Синиша Михайлович и Иван Юрич пробыли в Италии так долго (сначала в качестве игроков, а затем уже и как тренеры), что их уже считают такими же местными, как и Джан Пьеро Гасперини или Роберто Де Дзерби.

"Мне пришлось адаптировать свои идеи. В прошлом я был одержим владением", — говорит Фонсека. Это можно объяснить влиянием Гвардиолы. Доминирующей идеей было что-то вроде этой: если у нас есть мяч, мы можем доминировать и контролировать игру.

"Я люблю команды, которые смело играют с мячом", — говорит Паулу. Но Серия А заставила его пересмотреть свои взгляды. "Теперь я поменялся. Держать мяч так, как я люблю, в Италии невозможно", — говорит он. Это находит подтверждение в цифрах. По владению мячом Рома сейчас лишь 11-я команда Серии А. "Я пришел к понимаю важности переходной фазы. Понял, насколько важно отбирать мяч и быстро атаковать, ведь все команды очень хорошо действуют в защите. Найти пространство очень сложно. Если не будешь атаковать быстро, соперник успеет закрыться в обороне".

Рома в целом очень хорошо использует эти переходы в нынешнем сезоне. Согласно рейтингу StatsBomb, "волки" занимают третье место по среднему количеству ударов после контратак за матч. Только Интер имеет показатель ожидаемых голов выше. Июльский переход на игру в три защитника, появление Педро и игра Генриха Мхитаряна на уровне, который некогда позволил ему получить приз лучшему игроку Бундеслиги, придали "волкам" баланс.

После завершения карьеры Франческо Тотти, а также уходов Даниэле Де Росси, Кевина Строотмана, Алессандро Флоренци и Раджи Наингголана в Роме появились новые лидеры вокруг Эдина Джеко и Лоренцо Пеллегрини. Педро, Мхитарян и Крис Смоллинг передают свой опыт полной талантов команде.

Паулу Фонсека, Getty Images

"Характер игроков очень важен для меня, — говорит Фонсека. – Педро не играл в каждом матче за Челси, но когда он выходил на поле, он много отрабатывал в обороне. И он оправдывает все ожидания. То же самое касается и Мхи. Это очень интеллигентные парни, которые сильны тактически. Мне нравится видеть их мотивацию. Мхитарян каждый день работает так, будто ему 18 лет. Нелегко найти таких игроков. Они – настоящие образцы для подражания для команды, как и Эдин Джеко".

Даже на фоне вызванных пандемией потрясений Рома смогла прибавить. Фонсека привык приспосабливаться к непростым обстоятельствам. "Я три года тренировал Шахтер, но никогда не был в Донецке, — говорит Фонсека о своем бывшем клубе, который покинул родной город из-за конфликта на Донбассе в 2014. – Я жил в Киеве. Мы играли во Львове, в Харькове. За один год мы совершили 125 перелетов. Это был изумительный опыт. Как я уже говорил, португальцы легко адаптируются к разным условиям".

Даже до коронавируса Фонсека столкнулся со множеством трудностей в Роме. Он принял команду, которая не попала в Лигу чемпионов спустя год после того, как вышла в полуфинал турнира. Зарплатную ведомость нужно было разгрузить. Прошлой осенью в команде было просто невероятное количестве травмированных, с чем было очень сложно справиться. Но даже это не помешало Роме добыть эпическую победу 4:0 в Удине, когда команда играла вдесятером, а в полузащите действовал центральный защитник Джанлука Манчини.

В тот вечер Николо Дзаньоло играл просто волшебно, но в январе он порвал связки колена в игре против Ювентуса. Сделка по продаже клуба сорвалась, но затем все-таки состоялась. Спортивного директора Джанлуку Петраки уволили. Замену нашли лишь через месяц, когда в клуб из Бенфики пришел Тиагу Пинту.

Практически каждое трансферное окно над командой нависала реальная угроза, что Эдин Джеко уйдет – в Челси, Интер или Ювентус. Но Фонсеке удалось удержать все под контролем. Потрясающе, как для человека, работающего в таких стрессовых условиях, его волосы остаются черными, без малейших проблесков седины.

Паулу Фонсека, Getty Images

В условиях крайне загруженного календаря удивительно постоянство, которое Рома демонстрирует в последних матчах. Римляне выиграли пять из последних шести матчей во всех турнирах. "Никто об этом не думает, но у футболистов нет времени на отдых. Летом, если они играют за сборные, у них было только 10 дней выходных. Этого мало. Я видел, как Кевин Де Брюйне говорил об этой проблеме, и он прав. Невозможно держать игроков в форме и на одном уровне на протяжении всего сезона, если у них не было передышки. Физически невозможно".

Паулу уверен, что слишком короткий перерыв – одно из объяснений столь высоких показателей средней результативности в этом сезоне – в Серии А забивают в среднем 3,24 мяча за игру, а в Бундеслиге и вовсе 3,28. Футболисты, особенно в клубах, которые сражаются на три фронта, устали физически и морально. Фонсека приехал на интервью после просмотра видеоанализа соперника, подготовленного его помощником Тиагу Леалом. "Видео все важнее и важнее после начала пандемии. Если не получается работать на поле, нужно работать с видео. Но это не одно и то же. Поэтому мы и наблюдаем так много голов", — говорит Паулу.

Если не учитывать выездное поражение от Наполи (0:4) на прошлых выходных, которое случилось после игры Ромы в Румынии в Лиге Европы и на фоне эмоций из-за смерти Диего Марадоны – "волки" действуют весьма солидно в обороне, допуская наименьшее количество ударов за игру по своим воротам в этом сезоне.

Крис Смоллинг, Getty Images

Фонсеке нравится, когда Криса Смоллинга называют Смольдини. "Знаете, я приложил много усилий, чтобы сохранить его, — говорит португалец. – Крис идеально подходит для итальянского футбола. Нелегко найти центрбека, который будет столь быстр и агрессивен, как он". Рома выстроила защиту вокруг этих характеристик. Фонсека подчеркивает лидерские задатки Джанлуки Манчини, быструю адаптацию Мараша Кумбуллы от персональной защиты Вероны к зонной обороне римлян и смелость Рожера Ибаньеса в работе с мячом. Несмотря на все различия, всех объединяет скорость и боевитость, необходимые, чтобы играть в стиле Фонсеки.

У Ромы есть все задатки, чтобы вернуть место в топ-4 в этом году. Конечно, сделать это будет очень нелегко, ведь возрождающийся Милан и вовсе лидирует в турнирной таблице, а Сассуоло хочет ворваться в элиту итальянского футбола подобно Аталанте.

Но "волки" могут смаковать этот сезон под руководством Фонсеки, а успешная квалификация в Лигу чемпионов будет даже вкуснее, чем приготовленное в Тригории ризотто.

Джеймс Орнкасл, The Athletic