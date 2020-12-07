Италия

Итальянец восхитился возрастными игроками из Серии А.

Бывший нападающий сборной Италии, Удинезе и других клубов Антонио Ди Натале прокомментировал высокую результативность Златана Ибрагимовича и Криштиану Роналду в Серии А.

"Златан — очень важный игрок Милана. Возраст не имеет значения, и швед это доказывает. Важен не возраст, а психологическое состояние. Важно то, что в голове. Я в 38 лет чувствовал себя на 28".

"Роналду — игрок другого измерения. Он забил очень много голов. В Италии уровень игры Роналду такой же, как и в Реале и в Манчестер Юнайтед. Он гарантирует 35-40 голов за сезон Ювентусу. Да он и в 40 будет забивать много, может даже столько же", — сказал Ди Натале в интервью Marca.

В текущем сезоне у Златана Ибрагимовича 11 голов в 10 матчах за Милан во всех турнирах. У Роналду 10 голов в девяти матчах за Ювентус.

Отметим, что Ди Натале на данный момент входит в тренерский штаб Винченцо Итальяно в Специи.