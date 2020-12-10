Италия

"Нерадзурри" отказались от идеи укрепить состав.

Руководство Интера отказалось от идеи проводить трансферы во время зимнего перерыва, сообщает Calciomercato.

По данным источника, основная причина такого решения — вылет команды из еврокубков. Ввиду отсутствия доходов, клуб не станет тратиться в ближайшее время.

Тем не менее, отмечается, что некоторые футболисты могут покинуть команду в зимнее трансферное окно. В первую очередь, речь идет о нападающем Лаутаро Мартинесе.

Ранее свое мнение о вылете Интера из Лиги чемпионов высказал главный тренер команды Антонио Конте.