Италия

Римский клуб добыл разгромную победу над соперником.

Завершился поединок 11-го тура итальянской Серии А, в котором Рома отправилась в гости к Болонье.

Подопечные Паулу Фонсеки решили все вопросы касательно победителя встречи еще в первом тайме, когда отправили в ворота хозяев пять мячей, включая автогол Поли.

Болонье также удалось забить в этом матче, но только благодаря автоголу Кристанте.

Болонья — Рома 1:5

Голы: Кристанте, 24 (АГ) — Поли, 5 (АГ), Джеко, 10, Пеллегрини, 15, Верету, 35, Мхитарян, 44

Болонья: Равалья, Томиясу, Ларангейра, де Сильвестри, Мбайе (Пас, 46), Сориано (Бальдурссон, 69), Поли (Медель, 46), Сванберг (Домингес, 46), Виньято (Пальюка, 78), Паласио, Барроу.

Рома: Лопес, Карсдорп (Калафьори, 90), Кумбула (Смоллинг, 67), Рожер, Спинаццола, Вильяр (Диавара, 90), Кристанте, Мхитарян, Пеллегрини, Верету (Карлес Перес, 82), Джеко (Майораль, 81).