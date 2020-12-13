Украинец сумел отличиться забитым голом.
Руслан Малиновский, Getty Images
13 декабря 2020, 19:32
В рамках 11-го тура итальянской Серии А Аталанта добыла уверенную победу в матче против Фиорентины (3:0).
Украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский забил второй гол команды, классно исполнив штрафной.
Авторитетный портал WhoScored по традиции раздал оценки футболистам за матч. Действия Малиновского оценили в 8,1. Лучшим игроком матча стал центрбек бергамасков Берат Джимсити — 8,5.
У Фиорентины лучшим на поле был Джакомо Бонавентура, старания которого оценили в 6,7.
Отметим, этот гол стал для Малиновского первым в сезоне. На его счету 10 матчей за клуб во всех турнирах.
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