Италия

Украинец сумел отличиться забитым голом.

В рамках 11-го тура итальянской Серии А Аталанта добыла уверенную победу в матче против Фиорентины (3:0).

Украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский забил второй гол команды, классно исполнив штрафной.

Авторитетный портал WhoScored по традиции раздал оценки футболистам за матч. Действия Малиновского оценили в 8,1. Лучшим игроком матча стал центрбек бергамасков Берат Джимсити — 8,5.

У Фиорентины лучшим на поле был Джакомо Бонавентура, старания которого оценили в 6,7.

Отметим, этот гол стал для Малиновского первым в сезоне. На его счету 10 матчей за клуб во всех турнирах.

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