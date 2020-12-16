Италия

Ожидается, что итальянский фулбек продлит соглашение с "россонери" до лета 2024 года.

Крайний защитник Давиде Калабрия в ближайшее время может поставить подпись под новым контрактом с Миланом. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, "россонери" близки к тому, чтобы договориться с 24-летним итальянцем обо всех условиях будущего соглашения, которое будет рассчитано до лета 2024 года.

Отмечается, что финансовые запросы Калабрии не из разряда "неподъемных", ведь он хочет одного — остаться в Милане. Тем не менее, нынешняя зарплата футболиста, которая на данный момент составляет 1 миллион евро в год, будет немного увеличена.

В текущем сезоне Давиде Калабрия провел в футболке "россонери" 15 поединков во всех турнирах, в которых результативными действиями не отметился. Его нынешнее соглашение с Миланом истекает летом 2022 года.

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