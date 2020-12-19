Италия
19 декабря 2020, 23:36
Ювентус без труда разобрался с Пармой
Криштиану Роналду и Альваро Мората записали на свой счет по два голевых действия (4:0).
19 декабря 2020, 23:36
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Парма — Ювентус 0:4
Голы: Кулусевски, 23, Роналду, 26, 48, Мората, 86.
Парма: Сепе — Якопони (Буси, 61), Осорио, Алвеш, Гальоло — Зом, Эрнани, Куртич (Бругман, 85) — Куцка (Сиприен, 60), Корнелиус (Инглезе, 61), Жервиньо (Карамо, 46).
Ювентус: Буффон — Данило, де Лигт, Бонуччи (Куадрадо, 76), Алекс Сандро — Кулусевски, Маккенни (Портанова, 76), Бентанкур, Рэмси (Бернардески, 68) — Мората, Роналду (Кьеза, 82).
Предупреждение: Данило