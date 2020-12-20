Италия

Португальский форвард забил в ворота Сассуоло на 6,2 секунде.

Милан отправился в гости к Сассуоло в рамках 13-го тура итальянской Серии А.

Уже на 6,2 секунде "россонери" повели в счете, а автором гола стал молодой нападающий Рафаэль Леау.

Интересно, что взятие ворот в исполнении 21-летнего португальца стало самым быстрым в истории Серии А.

В текущем сезоне на счету Леау уже 4 гола и 3 результативные передачи в 14 поединках во всех турнирах.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!