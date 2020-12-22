Италия

Миланский клуб готов вернуть на Сардинию своего футболиста, который провел там прошлый сезон.

Накануне домашней игры миланского Интера в рамках тринадцатого тура Серии А против Специи (2:1), спортивный директор "змей" Пьеро Аусилио сделал заявление о том, что клуб ведет активные переговоры с бельгийским полузащитником Раджой Наинггголаном относительно его будущей карьеры.

Как сообщает ресурс Calciomercato, среди предложенных футболисту вариантов была возможность его обмена на итальянского нападающего сардинского Кальяри Леонардо Паволетти, ранее выступавшего в составе римской Ромы.

"Мы уже говорили с ним относительно недавно. Мы пытались понять, что ему нужно, — говорит в своем интервью Аусилио, — Это нормально, что он хочет найти больше места. В Интере нет забронированных позиций в стартовом составе. Если мы сможем удовлетворить пожелания игрока, мы сделаем это".

Портал Transfermarkt оценивает проведшего на поле в этом сезоне всего 45 минут Наингголана в 10 млн евро, в то время как отыгравший 13 матчей (472 минуты), в которых отметился одним голом и одной результативной передачей, Паволетти котируется в 4,8 млн евро. Обоим игрокам уже исполнилось по 32 года.

Свой ближайший матч миланский Интер проведет в среду, 23 декабря, когда сыграет на поле Вероны в рамках четырнадцатого тура Серии А. В этот же день, но в 21:45 по киевскому времени, в гостях у Наполи проведет свой поединок сардинский Кальяри.