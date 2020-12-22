Завершился очередной поединок 14-го тура Серии А.
Игроки Кротоне, Getty Images
22 декабря 2020, 21:25
В рамках 14-го тура итальянской Серии А Кротоне в домашних стенах обыграл Парму (2:1).
На 24-й минуте хозяева открыли счет благодаря голу Мессиаса, а уже через 20 минут бразильский нападающий записал на свой счет и второй мяч.
Куцка сумел отыграть для Пармы один мяч на 57-й минуте, но этого оказалось недостаточно.
Кротоне - Парма 2:1
Голы: Мессиас, 24, 44 — Куцка, 57
- Кротоне: Кордац — Педру Перейра, Луперто, Куомо (Магальян, 63), Реца — Вулич, Дзанеллато (Петриччоне, 89), Жуниор Мессиас, Молина, Големич — Ривьер (Нванкво, 59).
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- Парма: Сепе — Бруну Алвеш, Бюси (Якопони, 46), Гальоло, Осорио (Валенти, 83) — Куртич, Эрнани (Сипрьен, 76), Зом (Брунетта, 46), Куцка, Карамо — Инглезе (Корнелиус, 60).
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- Предупреждения: Куртич, Эрнани, Куцка, Инглезе, Куомо, Големич, Сипрьен.