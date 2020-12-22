Италия

Завершился очередной поединок 14-го тура Серии А.

В рамках 14-го тура итальянской Серии А Кротоне в домашних стенах обыграл Парму (2:1).

На 24-й минуте хозяева открыли счет благодаря голу Мессиаса, а уже через 20 минут бразильский нападающий записал на свой счет и второй мяч.

Куцка сумел отыграть для Пармы один мяч на 57-й минуте, но этого оказалось недостаточно.

Кротоне - Парма 2:1

Голы: Мессиас, 24, 44 — Куцка, 57