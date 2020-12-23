Италия

Завершился матч 14-го тура Серии А.

В матче 14-го тура чемпионата Италии Интер на выезде сумел обыграть Верону, дважды ведя в счете по ходу поединка.

Таким образом, "нерадзурри" возглавили турнирную таблицу как минимум до тех пор, пока свой поединок не сыграет Милан. Верона, в свою очередь, остается на девятом месте.

Верона — Интер 1:2

Голы: Илич, 63 — Мартинес, 52, Шкриниар, 69

Верона: Сильвестри — Давидович (Ловато, 31), Маньяни, Чеккерини — Фараони, Колли (Рюгг, 53), Тамез, Велозу, Цакканьи (Лазович, 53), Димарко — Сальседо (Илич, 46)

Интер: Ханданович — Бастони, Де Врей, Шкриниар — Янг, Барелла, Брозович, Хакими — Мартинес (Гальярдини, 87), Перишич (Видаль, 70) — Лукаку

Предупреждения: Давидович, Димарко, Маньяни — Брозович, Бастони