Италия

В уходящем году "маленькие зебры" 12 раз оставили свои ворота в неприкосновенности в чемпионате Италии.

Удинезе стал лучшей командой уходящего 2020 года в итальянской Серии А по количеству проведенных "сухих" поединков.

Голкиперы "маленьких зебр", основным из которых является Хуан Муссо, в общей сложности сумели 12 раз оставить свои ворота в неприкосновенности в рамках чемпионата Италии.

Второе и третье места поделили между собой вратари Милана и Фиорентины, у которых в активе 11 "сухих" матчей в Серии А за год, а четвертой и пятой позицией вынуждены довольствоваться Ювентус и Интер с 10 поединками на ноль.

Напомним, после 14-ти туров Милан является лидером турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 34 набранных очка. У Интера, который идет на второй строчке, всего на один пункт меньше, а у третьей Ромы — 27 очков.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.