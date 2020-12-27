Италия

Туринский клуб подыскивает возможных сменщиков Альваро Мораты.

Согласно информации от итальянской спортивной газеты Tuttosport, туринский Ювентус намерен в ближайшее трансферное окно вернуть в свою обойму двух нападающих, ранее выступавших за "Старую Синьору".

Речь идет о Фернандо Льоренте, который на данный момент выступает за неаполитанский Наполи, а также о Симоне Дзадза, имеющий на руках контракт с принципиальными соперниками "зебр" в лице Торино.

Стоит отметить, что, в отличии от испанского коллеги по амплуа, итальянец имеет еще два с половиной года действующего соглашения с нынешним клубом, в то время как Льоренте завершит свои отношения с "южанами" в конце июня 2021 года.

Результативность данных игроков в новом сезоне не впечатляет: Дзадзе понадобилось 8 поединков (541 минуты) для одного забитого мяча, в то время как Льоренте, так и вовсе, сыграл лишь 19 минут в новом футбольном году.

Альтернативной опцией для туринцев источник называет 32-летнего игрока сардинского Кальяри Леонардо Паволетти, который за 484 минуты, проведенных на поле в новом сезоне, забил один голи отдал одну голевую передачу.