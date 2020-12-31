Италия

В центрбеке заинтересованы Болонья и клубы из Турции.

Центральный защитник Вероны Мерт Четин может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Николо Скира, в подписании 23-летнего центрбека заинтересована Болонья, а также несколько клубов из Турции.

Отметим, что нынешний контракт Четина с Вероной рассчитан до лета 2022 года.

В текущем сезоне турецкий защитник провел на клубном уровне пять поединков во всех турнирах, в которых не успел отметиться результативными действиями.

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