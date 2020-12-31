В центрбеке заинтересованы Болонья и клубы из Турции.
Мерт Четин, Getty Images
31 декабря 2020, 13:59
Центральный защитник Вероны Мерт Четин может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.
Как сообщает журналист Николо Скира, в подписании 23-летнего центрбека заинтересована Болонья, а также несколько клубов из Турции.
Отметим, что нынешний контракт Четина с Вероной рассчитан до лета 2022 года.
В текущем сезоне турецкий защитник провел на клубном уровне пять поединков во всех турнирах, в которых не успел отметиться результативными действиями.
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