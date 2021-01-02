Италия

Экс-форвард Шахтера имеет шанс вновь поработать с Фонсекой.

Нападающий Бенфики Факундо Феррейра может в ближайшее трансферное окно пополнить ряды Ромы, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, руководство португальцев предложило римлянам приобрести аргентинского футболиста, но "джаллоросси" пока не дали ответ.

Напомним, Феррера уже работал под руководством менеджера Ромы Паулу Фонсеки в тот период, когда оба находились в донецком Шахтере.

Форвард перебрался в Бенфику летом 2018 года, но сыграл за "орлов" лишь 10 матчей. В нынешнем сезоне на его счету лишь одна встреча.