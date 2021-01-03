Италия

"Нерадзурри" одержали восьмую победу в Серии А кряду.

Интер принимал на своем поле Кротоне в рамках 15-го тура итальянской Серии А.

Несмотря на результативную ничью по итогам первой половины встречи, после перерыва футболистам миланского клуба удалось склонить чашу весов в свою сторону и добыть в свою копилку очередные три очка.

Стоит отметить, что подопечные Антонио Конте не знают поражений в чемпионате Италии в последних 11 поединках, а победа над Кротоне и вовсе стала для них восьмой кряду.

Интер — Кротоне 6:2

Голы: Мартинес, 20, 57, 78, Марроне, 31 (АГ), Лукаку, 64, Хакими, 88 — Дзанеллато, 12, Големич, 36

Интер: Ханданович, Янг (Дармиан, 75), де Врей, Шкриньяр, Хакими, Барелла (Гальярдини, 70), Брозович, Видаль (Сенси, 46), Бастони (Коларов, 81), Мартинес, Лукаку (Перишич, 75).

Кротоне: Кордац, Педру Перейра, Големич (Джиджи, 85), Марроне, Реца, Дзанеллато, Молина (Вулич, 85), Жуниор Мессиас (Рохас, 85), Эдуардо Энрике, Луперто (Магальян, 70), Ривьер (Нванкво, 62).

Предупреждения: Реца, Големич, Луперто.