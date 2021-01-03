Италия
03 января 2021, 23:43
Ювентус уверенно взял верх над Удинезе
Коллектив Андреа Пирло сумел в полной мере компенсировать неудачу в последнем матче 2020 года.
Ювентус — Удинезе, Getty Images
03 января 2021, 23:43
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Ювентус — Удинезе 4:1
Голы: Роналду, 31, 70, Кьеза, 49, Дибала, 90+3 — Зегелаар, 90
Ювентус: Щесны — Данило, Бонуччи (Кьеллини, 82), де Лигт, Алекс Сандро (Фработта, 83) — Кьеза (Бернардески, 74), Маккенни (Артур, 65), Бентанкур, Рэмси (Кулусевски, 74) — Дибала, Роналду.
Удинезе: Муссо — Бонифаци, Де Майо (Молино, 65), Самир — Ларсен, Де Пауль, Уолас (Макенго, 81), Перейра (Мандрагора, 75), Зегелаар — Лазанья (Несторовски, 75), Пуссетто.
Предупреждения: Кьеза, Маккенни, де Лигт.