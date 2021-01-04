Вашему вниманию видеообзор матча Серии А.
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04 января 2021, 08:13
В поединке 15-го тура чемпионата Италии Лацио на выезде не сумел одолеть Дженоа, расписав голевую ничью.
"Грифоны" остаются на предпоследнем месте, а римляне занимают девятую позицию в турнирной таблице.
Дженоа — Лацио 1:1
Голы: Дестро, 58 — Иммобиле, 15, с пенальти.
Дженоа: Перин — Мазьелло, Сапата (Радованович, 33), Кришито — Дзаппакоста, Ровелла (Зайц, 46), Бадель, Берами (Лерагер, 73), Чиборра — Дестро (Скамакка, 61), Пьяца (Шомуродов, 46).
Лацио: Рейна — Патрик (Луис Фелипе, 46), Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич (Мурики, 81), Лукас Лейва (Эскаланте, 69), Луис Альберто (Акпро, 89), Марушич — Кайседо (Перейра, 81), Иммобиле.
Предупреждения: Чиборра, Дестро — Патрик, Лукас Лейва, Милинкович-Савич, Эскаланте.