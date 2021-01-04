Вашему вниманию видеообзор матча Серии А.
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04 января 2021, 09:39
В поединке 15-го тура чемпионата Италии Рома в родных стенах добыла победу над Сампдорией, забив один безответный гол.
Римляне сумели подняться на третье место в турнирной таблице, а Сампдория занимает 11-ю позицию.
Рома — Сампдория 1:0
Гол: Джеко, 72.
Рома: Пау Лопес — Манчини, Смоллинг, Ибаньес — Карсдорп, Вильяр (Кристанте, 68), Верету, Бруно Перес — Пеллегрини (Карлес Перес, 82), Мхитарян — Джеко (Майораль, 87).
Сампдория: Аудеро — Йосида (Лерис, 82), Тонелли, Колли, Ауджелло — Кандрева, Экдаль, Торсби, Янкто — Верре (Дамсгор, 63), Квальярелла (Ла Гумина, 80).
Предупреждения: Смоллинг, Бруно Перес, Вильяр — Йосида, Тонелли, Ауджелло, Экдаль, Янкто.