Италия

Итальянец бразильского происхождения выступал за "нерадзурри" с 2016 по 2018 год.

Интер рассматривает вариант с возвращением нападающего Эдера, который в сезоне-2020 выиграл Суперлигу Китая в составе Цзянсу Сунин. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport.

Бывший игрок сборной Италии находится в очень хороших отношениях с владельцем Интера и главным тренером "нерадзурри" Антонио Конте, поэтому может вернуться в миланский клуб на правах свободного агента.

Вдобавок, Цзянсу Сунин и Интер принадлежат одному владельцу, из-за чего осуществить трансфер Эдера не составит особых проблем.

Отмечается, что руководство "нерадзурри" рассматривает и другие варианты усиления атаки в зимнее трансферное окно, но на данном этапе возвращение 34-летнего итальянца бразильского происхождения является наиболее приоритетным.

В прошлом сезоне Эдер провел 21 поединок в футболке Цзянсу Сунин, в которых забил девять голов и отдал шесть ассистов. За Интер он выступал в период с 2016 по 2018 год.

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