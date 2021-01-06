Италия

Бергамаски не знают поражений шесть матчей подряд в Серии А.

Завершился поединок 16-го тура итальянской Серии А, в котором Аталанта принимала на своем поле Парму.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини отправили в ворота соперника три безответных мяча, чего оказалось им более чем достаточно для достижения победного результата.

Стоит отметить, что полузащитник Руслан Малиновской не попал в стартовый состав Аталанты на данный матч, однако он появился на поле вместо Иличича на 58-й минуте встречи. За отведенное время украинец результативными действиями отметиться не успел.

Аталанта - Парма 3:0

Голы: Муриэль, 16, Сапата, 49, Гозенс, 67.

Аталанта: Голлини, Гозенс (Мэле, 65), Гимшити, Толои, Хатебур (Кальдара, 81), Иличич (Малиновский, 58), Фройлер (Миранчук, 65), Пессина, де Рон, Паломино, Муриэль (Сапата, 46).

Парма: Сепе, Гальоло (Пеццелла, 33), Бюси, Бруну Алвеш, Валенти, Эрнани, Сипрьен, Зом, Куртич, Карамо (Михэилэ, 10), Инглезе (Корнелиус, 46).

Предупреждения: Пессина - Сипрьен.