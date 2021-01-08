Италия

Миккель Дамсгор может сменить клубную прописку в ближайшем будущем.

Левый вингер Сампдории Миккель Дамсгор попал в сферу интересов ряда европейских клубов, которые активно следят за его прогрессом и рассматривают вариант с его подписанием.

Как сообщает журналист Николо Скира, в число заинтересованных в 20-летнем датчанине команд входят Тоттенхэм и Байер, однако Сампдория не хочет отпускать своего таланта как минимум до лета.

Аналогичная ситуация и с полузащитником Якубом Янкто, оформить трансфер которого хотели бы Герта и Хоффенхайм.

В текущем сезоне Миккель Дамсгор провел в футболке Сампдории 17 поединков во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Трансферная стоимость датчанина оценивается в 8 миллионов евро по данным Transfermakt.

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