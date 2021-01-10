Италия

Защитник не имел достаточной практики по ходу текущего сезона.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, итальянская Фиорентина сумела достичь соглашения с Марселем о переходе во французский клуб испанского защитника Поля Лиролы.

Полугодичная аренда футболиста обойдется провансальцам в 0,5 млн его, после чего у клуба будет опция необязательного выкупа в размере 12 млн евро. В данный момент стороны улаживают последние бумажные вопросы, а медицинское обследование игрока уже было запланировано руководством Марселя.

Напомним, что Лирола окончательно перешел в состав "фиалок" из Сассуоло в сентябре 2020 года. Фиорентина заплатила за футболиста 11 млн евро + 2 млн евро за предыдущую аренду.

Испанец в текущем сезоне принял участие в 13 поединках (537 минут), сумев отличиться одной голевой передачей.

Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 8 млн евро.

Вполне возможно, что первое появление Поля в футболке Марселя состоится в домашнем поединке "бело-голубых" против Нима, который пройдет 16 января.