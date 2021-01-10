Италия

Команды не смогли выявить победителя в напряженном матче.

В 17 туре чемпионата Италии Рома на своем поле сражалась с одним из претендентов на чемпионство — Интером. Подопечные Паулу Фонсеки активно начали поединок и забрали игровую инициативу себе, контролируя мяч на чужой половине поля, однако особого обострения в действиях римской команды не наблюдалось.

Счет был открыт на семнадцатой минуте встречи, когда Мхитарян аккуратно отпасовал на Пеллегрини около чужой штрафной, а тот послал мяч точно в угол ворот. 1:0. Рома не собиралась останавливаться после забитого гола и большими силами шла в атаку. Команды демонстрировали довольно высокий темп игры.

Подопечные Антонио Конте вскоре отодвинули игру от своих ворот и провели достаточно много атак, но ни одна из них не завершилась взятием ворот. Рома, в свою очередь, действовала несколько спокойнее, имея преимущество в счете. Главный арбитр встречи Марко Ди Бьелло отправил команды отдыхать при "1:0" на табло.

Интер активно начал вторую половину игры, сразу же очертив притязания на набранные баллы. Так, уже в дебюте второго тайма Лукаку умчал от защитника и прострелил на Лаутаро, который ударом в упор послал мяч в голкипера. Как оказалось, данный эпизод стал лишь первым звоночком для оборонительной линии римлян.

Вскоре Шкриниар головой послал мяч в ворота после навесной передачи Брозовича с углового. 1:1. Территориальное преимущество команды Антонио Конте было сложно не заметить — гости словили кураж и не собирались останавливаться, что в скором времени вылилось во второй забитый гол в ворота Лопеса.

Хакими сместился в центр и ударом с левой ноги послал мяч в "девятку". 1:2. Очень красивый гол удался защитнику, а Роме пришлось начинать все сначала. Подопечные Фонсеки долго не могли закрепиться на чужой половине поля, но в конце матча все-таки добились своего. Манчини пробил из пределов штрафной — Ханданович перевел мяч на угловой, а уже после его розыгрыша Джанлука головой переправил мяч в угол ворот. На большее у команде не хватило сил и времени. Финальный свисток зафиксировал счет 2:2.

Рома — Интер 2:2

Голы: Пеллегрини, 17, Манчини, 86 — Шкриниар, 56, Хакими, 63

Рома: Лопес — Манчини, Смоллинг, Ибаньес — Карсдорп, Вильяр, Верету (Кристанте, 79), Спинаццола (Перес, 73) — Пеллегрини, Джеко (Майораль, 88), Мхитарян

Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Хакими (Коларов, 82), Барелла, Брозович, Видаль (Гальярдини, 82), Дармиан — Лукаку, Мартинес (Перишич, 77)

Предупреждения: Смоллинг, Манчини, Вильяр — Лукаку, Бастони, Перишич