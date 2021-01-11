Менеджер подвел итог поединку.
Антонио Конте, getty images
11 января 2021, 07:51
Главный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал итоги поединка чемпионата Италии против Ромы (2:2).
"Думаю, игра была хорошая, в том числе в первом тайме. Не забывайте, что Рома преследует те же цели, что и мы, отстает от нас лишь на три очка и занимает третье место в таблице. Было нелегко сыграть таким образом на этом стадионе.
В конце, возможно, мы немного волновались из-за результата. Игроки продолжали прессинговать, потому что сидеть глубоко в обороне – идея не лучшая. Роме терять было нечего, она пошла вперед. Это естественно.
Мы часто пропускаем из-за слишком высокого прессинга. Мы упустили не одну победу из-за контратак в этом сезоне. С одной стороны, высокий прессинг помогает забивать, с другой – ошибки делают тебя более уязвимым. К тому же в последних матчах играл один и тот же состав, естественно, что игрокам не хватало сил в последние минуты", — приводит слова Конте Football Italia.
Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча между Ромой и Интером.