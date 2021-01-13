Италия

Путь коллектива Чезаре Пранделли по данному турниру был завершен на стадии 1/8 финала.

Середина отчетной недели ознаменовалась для Италии проведением матчей в рамках 1/8 финала национального Кубка. Уже на столь ранней стадии, благодаря подключению к розыгрышу ключевых команд Серии А, были образованы достаточно интересные пары, среди которых было сложно определить явного фаворита. В число таких входили флорентийская Фиорентина и миланский Интер рисковал стать одним из наиболее интригующих на данной этапе состязаний.

Вот только слишком скромный футбол сумели показать подопечные Чезаре Пранделли и Антонио Конте для того, чтобы всерьез претендовать на внимание со стороны широкой аудитории болельщиков. Особенно тяжелой для просмотра была первая половина игрового часа, в которой команды лишь изредка доводили мяч до штрафной. Виной тому может служить желание тренера "змей" дать как можно больше игрового времени ближайшему резерву, из-за чего в ответственной за креативную составляющую игры миланского коллектива полузащите попросту вышла достаточно экспериментальная комбинация.

Игра постепенно начала раскрываться перед перерывом, когда волевых усилий гостей начало хватать для обозначения преимущества на чужой половине. Фиорентина прижалась к собственным владениям, и в случайной ситуации получила пенальти в собственные ворота за фол со стороны голкипера Терраччано против Санчеса, хотя Алексис успел до этого отправить мяч в правый каркас чужих ворот ударом с добивания. Страж ворот по инерции врезался в соперника, но для арбитра Давиде Масса этого было достаточно для назначения одиннадцатиметрового. Видаль пробил точно по центру ворот.

Поплыл после этого эпизода служитель Фемиды. По-другому и не скажешь. И если бы не VAR, то без скандала этот поединок бы не закончился. Не прошло и двух минут, как Масса ставит пенальти в ворота Интера за якобы фол со стороны Шкриниара, который просто выбил мяч из-под ног Эйссерика. Видеоповтор вернул в здравый рассудок рефери, хотя именно с помощью этой технологии он окончательно определил для себя фол против Санчеса эпизодом ранее. Совершенно неоднозначная череда событий.

Хорошо, что подобные эпизоды позволили привести обе команды, пусть и ненадолго, но в боевые кондиции. Забегали и игроки Фиорентины, которым необходимо было провести быстрый забитый мяч по втором тайме. Справился с этой задачей на 57-й минуте Кристиан Куаме, подловив в полукруге у штрафной неудачный вынос мяча от Коларова. Сочный удар под перекладину вонзил мяч в правый угол.

К сожалению, перечень событий основного времени поединка на этом практически исчерпал себя. Игре было не рекомендовано уходить в дополнительное время ввиду банальной нехватки настроя у футболистов для нагнетания обстановки. Ситуацию не особо спасли замены с обеих сторон, хотя и перед промежуточным свистком арбитр голкиперам по обе стороны поля пришлось потрудиться в спасении собственных ворот.

В дополнительные полчаса не было поводов говорить о том, что у Фиорентины есть какие-либо шансы на положительный исход. Единственная возможность команды Пранделли — серия пенальти, но и ее сумел перечеркнуть Николо Барелла своей гениальной подачей с правого фланга прямиком на голову Лукаку на 119-й минут. После таких передач, да еще и в поединках с подобным статусом, не забивать было бы непростительно. Крайне тяжелая победа коллектива Антонио Конте, которая еще и забрала ценные физические ресурсы.

Таким образом, от данной пары команд в четвертьфинал Кубка Италии вышел миланский Интер, а флорентийская Фиорентина была вынужденная остановиться на своем третьем шаге в турнирной сетке данного состязания.





Фиорентина — Интер 1:2

Голы: Куаме, 57 — Видаль, 40 (пен.), Лукаку, 119



Фиорентина: Терраччано — Миленкович, Куатра, Касерес (Венути, 52) — Игор, Амрабат, Кастровилли, Бираги — Бонавентура — Эйссерик (Влахович, 52), Куаме (Кальехон, 97).



Интер: Ханданович — Шкриниар (де Врей, 61), Раноккья, Коларов — Янг (Хакими, 69), Видаль (Брозович, 94), Эриксен, Гальярдини (Барелла, 81), Перишич — Санчес, Мартинес (Лукаку, 69).



Предупреждения: Эйссерик, Игор, Бонавентура, Куаме, Игор — Шкриниар, Эриксен, Видаль, Хакими, Раноккья, Санчес, Лукаку.