Италия

Предлагаем вашему вниманию составы команд.

В рамках поединка 1/8 финала Кубка Италии Ювентус на своем поле померится силами с Дженоа.

Андреа Пирло оставил в запасе Криштиану Роналду и выпустил в старте много молодых футболистов.

Ювентус: Буффон — Демирал, Драгусин, Кьеллини, Бернардески — Весли, Артур, Бетанкур, Портанова — Кулусевски, Мората

Запасные: Щесны, Пинсольо, Данило, Бонуччи, Фработта, Капеллини, Рэмси, Рабьо, Раноккья, Роналду, Рафиа, Корейя.

Дженоа: Палеари — Голданига, Бани, Думбравану, Гильоне — Лерагер, Ровелла, Мелегони, Чиборра — Пьяца, Скамакка

Запасные: Маркетти, Зима, Кришито, Зайц, Радованович, Дестро, Касо, Бадель, Мазьелло, Шомуродов, Малес, Эбонж

На Football.ua будет доступна видеотрансляция встречи, стартовый свисток которой прозвучит в 21:45 по киевскому времени, а также текстовая онлайн-трансляция.