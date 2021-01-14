Италия

Туринцы с трудом обыграли соперника на своем поле.

Ювентус в рамках поединка 1/8 финала Кубка Италии принимал на своем поле Дженоа. Обе команды выставили полурезервный состав, что говорило о том, что у генуэзцев будут шансы подловить ошибку соперника. Андреа Пирло, в частности, решил оставить на скамье запасных лидера команды Криштиану Роналду.

С первых минут команды задали довольно неплохой темп игры, а Ювентус довольно быстро открыл счет - Кулусевски получил отличную передачу в чужой штрафной и в ближнем бою не оставил шансов голкиперу. 1:0. Туринцы продолжили атаковать, пытаясь забить второй гол, чтобы обезопасить себя от неожиданностей.

Несколько позже команда Андреа Пирло могла забить второй гол, когда Кулусевски вырвался один на один с голкипером и не смог переиграть того в ближнем бою. Впрочем, туринцы все-таки своего добились - Кулусевски роскошной передачей в одно касание нашел Морату, а тот пробил точно в ближний угол. 2:0.

Тем не менее, гости не собирались сдаваться и довольно быстро отквитали один мяч - Чиборра выиграл борьбу в чужой штрафной и головой послал мяч в дальний угол. 2:1. Больше до перерыва команды не создавали действительно опасные моменты и отправились отдыхать при минимальном преимуществе туринцев в счете.

Дженоа довольно неплохо начал вторую половину игры и мог вовсе восстановить паритет, но Ювентус выручила перекладина после удара соперника из-за пределов штрафной. Подопечные Пирло были не так убедительные как в первом тайме, но у Дженоа мало что получалось в игровом плане. Тем не менее, гости все-таки сравняли счет.

Мелегони получил мяч на подступах к чужой штрафной и пробил — мяч залетел под перекладину. 2:2. Тренерский штаб туринцев отреагировал заменой Роналду под занавес основного времени, но португалец ничего не успел сделать, а потому игра перешла в дополнительные таймы. Туринцы владели территориальным преимуществом, но смогли забить лишь в конце первого дополнительного тайма.

Рафья сориентировался после сумбура в чужой штрафной площади и после разворота послал мяч в ворота. 3:2. Генуэзцы ожидаемо рисковали под занавес поединка и могли забить - Радованович пробивал головой с дальней штанги, но Артур выбил мяч с линии ворот. Позже Ювентус мог забить усилиями Кулусевски, но голкипер спс гостей.

Ювентус — Дженоа 3:2

Голы: Кулусевски, 2, Мората, 23, Рафья, 105 — Чиборра, 28, Мелегони, 74

Ювентус: Буффон — Демирал (Данило, 64), Драгусин, Кьеллини (Бонуччи, 64), Бернардески — Весли (Роналду, 88), Артур, Бетанкур (Рабио, 46), Портанова (Рафья, 77) — Кулусевски, Мората

Дженоа: Палеари — Голданига, Бани, Думбравану (Малес, 97), Гильоне — Лерагер, Ровелла, Мелегони (Радованович, 106), Чиборра (Эбонг, 112) — Пьяца, Скамакка

Предупреждения: Бентанкур, Бернардески — Думбравану, Гильоне, Голданига, Бани, Ровелла