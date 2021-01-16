Болонья принимала Верону в поединке 18-го тура Серии А.

Хозяева окрыли счет в матче на 19-й минуте. Полузащитник Болоньи Рикардо Орсолини успешно реализовал одиннадцатиметровый удар, пробив в правый нижний угол ворот.

Подопечные Юрича так и не сумели отыграться. Матч завершился минимальной победой Болоньи.

Болонья - Верона 1:0

Голы: Орсолини, 19 (с пенальти)

Болонья: Скорупски — Де Сильвестри, Данило, Томиясу, Дейкс — Шутен, Домингес (Сванберг), Орсолини (Паласио), Сориано, Виньято (Сансоне) — Барроу (Сков Ольсен).

Верона:  Сильвестри — Давидович (Бесса), Гюнтер, Маньяни — Фараони, Илич, Лазович, Димарко (Колли), Барак, Цакканьи — Калинич (Ди Кармине).

Предупреждения: Дейск, Домингес — Цакканьи