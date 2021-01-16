Завершился очередной поединок 18-го тура Серии А.
Матч Болонья - Верона, Getty Images
16 января 2021, 17:50
Болонья принимала Верону в поединке 18-го тура Серии А.
Хозяева окрыли счет в матче на 19-й минуте. Полузащитник Болоньи Рикардо Орсолини успешно реализовал одиннадцатиметровый удар, пробив в правый нижний угол ворот.
Подопечные Юрича так и не сумели отыграться. Матч завершился минимальной победой Болоньи.
Болонья - Верона 1:0
Голы: Орсолини, 19 (с пенальти)
Болонья: Скорупски — Де Сильвестри, Данило, Томиясу, Дейкс — Шутен, Домингес (Сванберг), Орсолини (Паласио), Сориано, Виньято (Сансоне) — Барроу (Сков Ольсен).
Верона: Сильвестри — Давидович (Бесса), Гюнтер, Маньяни — Фараони, Илич, Лазович, Димарко (Колли), Барак, Цакканьи — Калинич (Ди Кармине).
Предупреждения: Дейск, Домингес — Цакканьи