Завершился очередной поединок 18-го тура Серии А.
Матч Аталанта - Дженоа, Getty Images
17 января 2021, 20:54
Аталанта в Бергамо принимала Дженоа в рамках 18-го тура Серии А.
На протяжение всего поединка команды так и не сумели открыть счет. Матч закончился нулевой ничьей. По итогу встречи Аталанта занимает 6-е место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 32 очка. Дженоа — на 16-м месте с 15-ю баллами.
Аталанта — Дженоа 0:0
Аталанта: Голлини — Толои, Паломино, Джимсити — Хатебур (Мехле), Де Рон, Фройлер, Госенс — Малиновский (Миранчук), Иличич (Ламмерс), Сапата (Мюриэль)
Дженоа: Перин — Мазьелло (Голданига), Радованович, Кришито — Дзаппакоста (Юнгюэн), Зайц (Лерагер), Бадель, Стротман (Бехрами), Чиборра — Шомуродов, Пьяца (Пандев)
Предупреждения: Госенс — Голданига, Дзаппакоста