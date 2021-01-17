Италия

Завершился очередной поединок 18-го тура Серии А.

Аталанта в Бергамо принимала Дженоа в рамках 18-го тура Серии А.

На протяжение всего поединка команды так и не сумели открыть счет. Матч закончился нулевой ничьей. По итогу встречи Аталанта занимает 6-е место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 32 очка. Дженоа — на 16-м месте с 15-ю баллами.

Аталанта — Дженоа 0:0

Аталанта: Голлини — Толои, Паломино, Джимсити — Хатебур (Мехле), Де Рон, Фройлер, Госенс — Малиновский (Миранчук), Иличич (Ламмерс), Сапата (Мюриэль)

Дженоа: Перин — Мазьелло (Голданига), Радованович, Кришито — Дзаппакоста (Юнгюэн), Зайц (Лерагер), Бадель, Стротман (Бехрами), Чиборра — Шомуродов, Пьяца (Пандев)

Предупреждения: Госенс — Голданига, Дзаппакоста