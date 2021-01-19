Италия

Хорватский форвард вернулся в чемпионат Италии.

Милан на своем официальном сайте объявил о подписании опытного нападающего Марио Манджукича.

34-летний хорват перешел в стане "россонери" на правах свободного агента, подписав контракт до конца сезона с возможностью продления еще на один год.

В Милане Манджукич будет выступать под девятым номером.

Стоит напомнить, что последним клубом хорватского форварда был катарский Аль-Духаиль, в которых он провел семь матчей и забил один гол.

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