Италия

Римляне вдевятером потерпели поражение.

Рома в рамках 1/8 финала Кубка Италии принимала на своем поле Специю и уступила со счетом 2:4 в дополнительное время.

Римляне спаслись в основное время благодаря голу Мхитаряна, но уже в начале экстра-таймов остались вдевятером и не смогли сдержать натиск соперника.

Рома — Специя 2:4

Голы: Пеллегрини, 43, Мхитарян — Галабинов, 6, Сапонара, 15, 119, Верде, 107

Рома: Лопес — Спинаццола (Карсдорп, 69), Кумбула, Манчини, Бруно Перес - Вильяр (Верету, 69), Кристанте (Фузато, 95) — Мхитарян (Карлес Перес, 85), Пеллегрини, Педро (Рожер, 95) — Майораль (Джеко, 90).

Специя: Крапикас — Эрлич, Исмайли, Виньяли, Рамос (Делль Орко, 68) — Сена (Риччи, 68), Дейола (Акампора, 80), Сапонара, Маджоре, Агудело (Верде, 59) - Галабинов (Пикколи, 68).

Предупреждения: Манчини, Пеллегрини — Агудело, Исмайли, Дель Орко

Удаления: Манчини, 92, Лопес, 92