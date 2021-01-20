Италия

Полузащитнику Лацио придется пропустить несколько следующих игр.

Вечером 19 декабря ряд итальянских изданий опубликовал информацию о том, что полузащитник римского Лацио Луис Альберто был в срочном порядке госпитализирован в местную клинику Пайдейя.

Немногим позднее, официальный сайт "орлов" опубликовал информацию относительно данного инцидента, рассказав о причинах столь быстрых действий врачей.

Как стало известно, футболист перенес острую форму аппендицита, из-за чего отправился на хирургический стол непосредственно во время вечернего времяпрепровождения со своей семьей.

Пресс-служба клуба сообщает, что испанец успешно перенес процесс удаления аппендицита во время операции, которая была проведена доктором Марко Катарчи.

"За игроком некоторое время будут наблюдать в клинике для того, чтобы рассчитать, сколько времени пройдет, прежде чем он сможет возобновить свою спортивную деятельность", — гласит заявление Лацио.

Совершенно точно, появление Луиса Альберто на футбольном поле не стоит ждать в ближайшие 7-10 дней, за которые его команде предстоит сыграть против Пармы и Сассуоло.