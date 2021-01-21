Андреа Пирло завоевал свой первый трофей в профессиональной тренерской карьере.
Ювентус — Наполи, Getty Images
21 января 2021, 00:00
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Ювентус — Наполи 2:0
Голы: Роналду, 64, Мората, 90+5
На 80-й минуте Лоренцо Инсинье (Наполи) не забил пенальти (промах).
Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, Кьеллини, Данило — Кьеза (Бернардески, 46), Артур, Бентанкур (Рабио, 83), Маккенни — Кулусевски (Мората, 81), Роналду.
Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи (Политано, 84) — Демме (Льоренте, 84), Бакайоко (Эльмас 67) — Лосано, Зьелински, Инсинье — Петанья (Мертенс, 72).
Предупреждения: Роналду — Зьелински