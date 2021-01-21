"Горожане" выбрались на второе место.
Манчестер Сити - Астон Вилла, getty images
21 января 2021, 00:55
В рамках 20-го тура АПЛ Манчестер Сити обыграл Астон Виллу в тяжелом матче.
На 79-й минуте счет в матче открыл Силва, а на 90+1 Гюндоган увеличил отрыв, реализовав пенальти.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Манчестер Сити – Астон Вилла 2:0
Гол: Силва, 79, Гюндоган (90+1, с пенальти).
Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Стоунз, Диас, Уокер (Зинченко, 28) — Гюндоган, Родри, Де Брюйне — Фоден, Стерлинг (Марез, 72), Силва.
Астон Вилла: Мартинес — Таргетт (Тэйлор, 77), Мингс, Конса, Кэш — Баркли (Рэмзи, 70), Луис — МакГин, Грилиш, Траоре (Эль-Гази, 70) — Уоткинс.
Предупреждения: Луис, 69, МакГин, 73, Тэйлор, 87.