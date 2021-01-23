Италия

Римский клуб забил победный гол в добавленное время.

Рома в домашнем поединке 19-го тура Серии А с трудом обыграла Специю.

Подопечные Пауло Фенсеки чуть было не упустили победу, пропустив на 90-й минуте поединка, однако спустя две минуты Лоренцо Пеллегрини сумел восстановить преимущество хозяев.

Рома - Специя 4:3

Голы: Майораль, 17, 52, Карсдорп, 55, Пеллегрини, 90+2 — Пикколи, 24, Фариас, 59, Верде, 90

Предупреждения: Перес, Майораль, Пеллегрини — Шабо