Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 19-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют Милан и бергамаская Аталанта.

В центральном поединке 19-го тура итальянской Серии А лидер чемпионской гонки, Милан, на своем поле будет принимать бергамаскую Аталанту, которая надеется вернуть утраченные в предыдущих турах позиции в турнирной таблице.

Стефано Пьоли, по сравнению с предыдущим поединком против сардинского Кальяри (2:0), сделал точечные изменения практически в каждой линии своей команды. Так, в центр обороны, в пару к Кьеру, отправился Калулу, а на левый фланг защиты вернулся перенесший коронавирус COVID-19 Эрнандес. Также, новичок Мейте выйдет с первых минут в тройке полузащиты, а Леау сыграет в левом фланге полузащиты.

Со стороны Джан Пьеро Гасперини мы увидели отсутствие с первых минут украинца Руслана Малиновского, а также выход Джимсити в тройке обороны, возвращение Фройлера и Госенса в полузащиту, а также полную смену в тройке атакующих футболистов, если брать в сравнение прошлую игру против Удинезе (1:1).

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер, Калулу, Эрнандес — Мейте, Тонали, Кессье — Кастильехо, Ибрагимович, Леау.

Запасные: Тэтэрушану, А. Доннарумма, Диас, Хауге, Мальдини, Далот. Коломбо, Крунич, Манджукич, Мусаккьо, Ребич, Томори.



Аталанта: Голлини — Толои, Ромеро, Джимсити — Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс — Пессина — Иличич, Сапата.