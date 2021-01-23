Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединков чемпионата Италии.
Милан - Аталанта, Getty Images
23 января 2021, 23:30
Милан принимал на своем поле Аталанту в рамках 19-го тура итальянской Серии А.
Команда Джан Пьеро Гасперини разгромила нынешнего лидера турнирной таблицы, отправив в его ворота три безответных мяча.
Смотрите видео голов и обзор матча Милан — Аталанта:
Милан — Аталанта 0:3
Голы: Ромеро, 26, Иличич, 53, Сапата, 77
Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер, Калулу (Мусаккьо, 57), Эрнандес — Мейте (Диас, 46), Тонали, Кессье — Кастильехо (Манджукич, 70), Ибрагимович, Леау (Ребич, 70).
Аталанта: Голлини — Толои, Ромеро, Джимсити (Кальдара, 90+1) — Хатебур (Мехле, 67), де Роон, Фройлер, Госенс (Паломино, 90+1) — Пессина (Малиновсикй, 90+1) — Иличич (Муриэль, 82), Сапата.
Предупреждения: Эрнандес, Кессье — Госенс